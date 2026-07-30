Une autre confédération rejoint l'UEFA

La fronde s’organise. Réunie ce jeudi après-midi, la CONCACAF a rejeté à son tour le projet de la FIFA visant à ouvrir les droits commerciaux des Coupes du monde à des investisseurs privés.

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Une rupture idéologique

La Confédération d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes comptent ainsi 41 fédérations sur les 211 que compte la FIFA et a été l’organisatrice de la Coupe du monde qui s’est achevée le 19 juillet dernier. La CONCACAF, jugée traditionnellement proche de Gianni Infantino et de la FIFA, rompt ainsi avec ses habitudes, elle avait déjà communiqué mercredi au sujet du manque de transparence du projet.

Dans son communiqué, l’institution du football nord-américain fait part de sa grande inquiétude vis-à-vis du projet et de l’absence de procédure observée habituellement : « Au cours de la réunion, les membres ont exprimé de vives inquiétudes quant à l’absence de procédure régulière entourant cette proposition, au délai artificiellement court imposé et à l’absence de tout examen ou d’approbation par les instances de gouvernance compétentes de la FIFA. En outre, la nécessité de recourir à des investissements de capitaux extérieurs pour financer les programmes « FIFA Forward » nouveaux et existants, à la suite de la Coupe du monde de la FIFA la plus rentable de l’histoire, a été remise en question. La discussion a réaffirmé la nécessité d’une plus grande transparence et d’une gouvernance adéquate. »

Déjà 96 fédérations sur 211 contre le projet.

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