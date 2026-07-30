Top 10 : ces clubs disparus

Ce jeudi, le Brescia Calcio a été officiellement liquidé et n’existe plus. Au Portugal, le Boavista de Gérard Lopez a également cessé ses activités et joue sa survie. Mais la disparition de clubs n’est pas une nouveauté. Un jour, ils jouaient en première division, voire en Coupe d’Europe ; le lendemain, liquidation ou dissolution ; fin de l’histoire.

10 – Brescia

Encore un club italien qui disparaît et, cette fois-ci, il ne reviendra plus. Vingt-trois saisons de Serie A, Baggio, Pirlo, Guardiola, Hagi et Toni, puis 20 millions d’euros de dettes et une liquidation judiciaire après 115 ans. Le football va se poursuivre à Brescia avec l’Union Brescia, née du déménagement de Feralpisalò, mais le vrai Brescia n’est plus. Le jugement est tombé le jour de l’anniversaire de son ancien président, Massimo Cellino. Merci pour le cadeau.

9 – FC Dnipro

De la finale de Ligue Europa à la disparition. En 2015, contre toute attente, le Dnipro affrontait Séville, après s’être débarrassé du Napoli en demi-finales. Quatre ans plus tard : rideau. Deux fois champion d’URSS, le club ukrainien, qui a vu passer Konoplyanka ou encore Kalinić, est dissous, criblé de dettes. Ironie de l’histoire, un autre club de Dnipro, le Dnipro-1, fondé en 2015 puis arrivé dans l’élite en 2019, a lui aussi cessé son activité professionnelle en 2024. L’adage « du paradis à l’enfer » prend tout son sens.

8 – Guangzhou FC

Vous vous souvenez de l’époque où la Chine était l’Arabie saoudite avant l’Arabie saoudite ? Jackson Martínez, Paulinho, Talisca et Diamanti. Côté entraîneurs : Lippi, Cannavaro, Scolari, sans oublier un projet de stade de 100 000 places. Que de beaux noms passés par Guangzhou Evergrande. Le club a été huit fois champion de Chine et a remporté deux Ligues des champions asiatiques. Puis Guangzhou Evergrande est devenu Guangzhou FC, Evergrande s’est écroulé, les stars sont parties et le club a été exclu du football professionnel.

7 – Chivas USA

Le Chivas de Guadalajara mais à Los Angeles. Créé en 2005 pour séduire la communauté mexicaine des États-Unis et concurrencer le LA Galaxy. Le club a même terminé première de la conférence ouest en 2007 avant de progressivement chuter. En octobre 2014 après 10 saisons dans l’élite américaine, la MLS a définitivement mis fin aux activités de la franchise pour en créer une nouvelle: le Los Angeles FC. Copier le nom, les couleurs et l’écusson n’aura visiblement pas suffit.

6 – FC Tirol Innsbruck

Imaginez être champion trois fois de suite, mais quand même disparaître. En 2002, le FC Tirol, alors entraîné par ce cher Joachim Löw, domine le football autrichien. Un Salzbourg avant l’heure. Mais presque aussitôt la fête terminée : dépôt de bilan. Licence retirée, équipe liquidée, merci, au revoir. Le champion en titre n’a même pas pu défendre sa couronne. La gueule de bois des festivités a dû durer plus longtemps.

5 – Tours FC

La France aussi en a connu, des disparitions de clubs. Delio Onnis, Olivier Giroud, Laurent Koscielny et des soirées bouillantes à la Vallée du Cher. Après des années de chute et de dettes, la FFF a sifflé la fin de la fête et a prononcé, en février 2025, la déchéance des droits sportifs de toutes ses équipes. Fin du Tours.

4 – FC Amsterdam

Dix ans. L’autre club d’Amsterdam a vécu presque dix années, soit le temps qu’a pris Ulysse pour effectuer son voyage entre Troie et Ithaque. Le FC Amsterdam a été créé en 1972 et devait déranger l’Ajax. Il a eu le temps d’atteindre les quarts de finale de la Coupe UEFA après avoir éliminé l’Inter en 1975. Puis le public a déserté les tribunes du stade olympique d’Amsterdam et la faillite est arrivée en 1982. Dix ans d’existence, puis plus rien. Mais c’était chouette quand même.

3 – Chamois niortais

Cent ans, moins trois semaines. Voilà un pensionnaire presque permanent du deuxième échelon français, avec une seule saison dans l’élite au cours de son histoire, en 1987-1988. En septembre 2024, la société professionnelle est liquidée, puis l’association disparaît à son tour en avril 2025, juste avant le centenaire. Une nouvelle structure a depuis repris le nom. Même pas le temps de leur laisser faire un petit maillot spécial.

2 – Royal Excel Mouscron

Chez les Belges, la disparition de clubs est une tradition. Lokeren, Lierse, Lommel… Mais pourquoi ne pas parler du club le plus proche de l’Hexagone ? Mouscron avait déjà perdu l’Excelsior en 2009. La ville ne comptait pas rester sans club et est repartie avec le matricule de Péruwelz jusqu’à retrouver la D1 en 2014. Puis le club a changé de nom pour devenir le Royal Excel. Mais Gérard Lopez est venu fourrer son nez dans toute cette histoire. Relégation, perte de licence et faillite en 2022. La spéciale Gérard.

1 – Club Dorothée

Dix saisons dans l’élite du mercredi après-midi, avec Dorothée en numéro 10, Ariane sur l’aile et Corbier à la guitare. Après avoir formé une génération à Dragon Ball et Olive & Tom, le Club Dorothée a fermé ses portes en 1997. Pas de dépôt de bilan, mais des millions d’enfants ont été libérés de leur contrat.

Le Brescia Calcio officiellement dissout