S’abonner au mag
  • International
  • FIFA

Une plainte a été portée contre le nouveau projet de la FIFA

LB
11 Réactions
Une plainte a été portée contre le nouveau projet de la FIFA

Tous les moyens sont bons. Alors que la polémique ne désenfle pas depuis 48h et l’annonce du nouveau projet de Gianni Infantino pour le football, l’association AC!! Anti-Corruption a déposé plainte contre X auprès du Parquet national financier pour « corruption » et « abus de confiance » par rapport au projet porté par la FIFA de créer une société commerciale ouverte aux investisseurs privés.

Des faits qui pourraient relever de qualifications pénales

Selon l’AFP, la plainte vise « des faits impliquant M. Gianni Infantino » qui, selon l’association, pourraient tomber sous le coup de la loi. Selon elle, certains faits pointés seraient susceptibles de relever de la qualification de « corruption privée », d’« abus de confiance », ou encore d’« extorsion ou tentative d’extorsion ». En France, ces délits relèvent du Code pénal et engendrent des peines de prison accompagnées d’amendes.

Pour l’heure, le PNF n’a pas encore donné suite à la plainte.

Top 10 : ces clubs disparus

LB

Commentaires

Les membres ont posté 11 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Boutique SO - Maillots

Coffret collector maillot « Inter Milan 98 »

à partir de 69.99€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.