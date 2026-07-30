Une plainte a été portée contre le nouveau projet de la FIFA

Tous les moyens sont bons. Alors que la polémique ne désenfle pas depuis 48h et l’annonce du nouveau projet de Gianni Infantino pour le football, l’association AC!! Anti-Corruption a déposé plainte contre X auprès du Parquet national financier pour « corruption » et « abus de confiance » par rapport au projet porté par la FIFA de créer une société commerciale ouverte aux investisseurs privés.

Des faits qui pourraient relever de qualifications pénales

Selon l’AFP, la plainte vise « des faits impliquant M. Gianni Infantino » qui, selon l’association, pourraient tomber sous le coup de la loi. Selon elle, certains faits pointés seraient susceptibles de relever de la qualification de « corruption privée », d’« abus de confiance », ou encore d’« extorsion ou tentative d’extorsion ». En France, ces délits relèvent du Code pénal et engendrent des peines de prison accompagnées d’amendes.

Pour l’heure, le PNF n’a pas encore donné suite à la plainte.

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