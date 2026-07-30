Fausse moustache et shopping : les drôle de méthodes de recrutement de Luis Campos

En fait, il faut juste s’inspirer de Salvador Dalí pour recruter des superstars. Grand artisan du back to back parisien en Ligue des champions, Luis Campos a eu le nez pour attirer Pacho ou encore João Neves… mais il a surtout eu la moustache.

Le conseiller sportif du PSG a avoué, lors d’une interview à la chaîne portugaise RTP, user de quelques méthodes peu communes pour recruter ses pépites : « Aujourd’hui, j’ai un visage mondialement connu, donc pour aller voir des matchs, je dois me déguiser avec des vêtements sombres, des bonnets. J’ai déjà mis une fausse moustache. Ce n’est pas le fait d’être reconnu qui me préoccupe, ni que les journalistes sachent que je suis là, c’est pour que les joueurs que j’observe ne soient pas au courant de ma présence. »

Roi d’Europe et Reines du Shopping

L’ancien dirigeant du LOSC ou de Monaco aime aussi également passer du temps avec le joueur qu’il souhaite enrôler dans son effectif. Alors quoi de mieux qu’une virée shopping, notamment avec un joueur qui avait la réputation d’avoir un rapport malsain au bifton : « J’ai pris un rendez-vous avec ce joueur dans un café qui se trouvait près de très belles boutiques pour faire du shopping. Je lui ai dit : « Viens, on va faire un tour et parler ». Le joueur est entré dans le premier magasin, puis dans le deuxième, le troisième… Il a dépensé beaucoup d’argent. »

Une sortie à Disneyland est prévue avec Akliouche.

Une star de Ligue 1 se rapproche du PSG