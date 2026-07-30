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Messi reprend l’entraînement avec l’Inter Miami

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Messi reprend l’entraînement avec l’Inter Miami

Le GOAT est de retour. Lionel Messi a retrouvé les terrains d’entraînement de l’Inter Miami, seulement dix jours après la défaite de l’Argentine contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde.

Après avoir inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives pendant le Mondial, la Pulga s’était accordée quelques jours de vacances en famille à Rosario. Aucune date n’a encore été annoncée pour son retour à la compétition, alors que Miami doit recevoir Columbus samedi avant d’affronter l’Atlético de San Luis en Leagues Cup mercredi prochain.

La MLS a retenu la leçon

Messi et Rodrigo De Paul avaient été officiellement dispensés du All-Star Game disputé mercredi. Avant le début de la saison, la MLS et le syndicat des joueurs avaient convenu que chaque mondialiste bénéficierait d’un programme de repos individualisé après son élimination. Une petite révolution pour l’Argentin. En 2025, Messi avait été suspendu pour avoir manqué ce même All-Star Game sans l’autorisation de la Ligue.

Cette fois, le repos était permis.

La grosse boulette du gardien de l’Inter Miami

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