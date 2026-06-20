Casemiro restera aux États-Unis après le Mondial

« L’Amérique, je veux l’avoir et je l’aurai. » Titulaire lors de Brésil-Haïti la nuit dernière à Philadelphie, Casemiro n’est visiblement pas assez occupé par la Coupe du monde puisqu’il travaille aussi sur son avenir en club. Le milieu brésilien aurait même fait son choix pour la saison prochaine : il devrait rester aux États-Unis après la Coupe du monde selon les informations de Fabrizio Romano.

Un fan de Messi en plus à Miami

En fin de contrat avec Manchester United fin juin, Casemiro s’est mis d’accord ces derniers jours avec l’Inter Miami pour un transfert définitif cet été. L’accord verbal a été conclu entre l’ensemble des parties concernées. Le club de MLS n’a plus qu’à signer le contrat et annoncer l’arrivée du Brésilien, qui souhaitait « jouer avec Lionel Messi. »

Et bronzer sur les plages de Floride.

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