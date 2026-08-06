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Lionel Messi : nouvelle saison, nouveaux buts, nouveau record

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Lionel Messi : nouvelle saison, nouveaux buts, nouveau record

Des records à la tractopelle. Pour sa première titularisation depuis la finale de la Coupe du monde, il y a 18 jours, Lionel Messi a brillé avec l’Inter Miami. Déjà entré en jeu ce samedi, où il a inscrit son premier but, c’est doublé qu’il a cette fois claqué sous ses couleurs roses dans la nuit de mercredi à jeudi. Il est devenu le meilleur buteur de Leagues Cup, compétition mêlant les club de MLS et de Liga MX qui existe depuis 7 ans et qu’il avait remportée en 2023, inscrivant 10 pions sur cette édition. Il en est à 14 désormais, devant l’ancien Stéphanois Denis Bouanga.

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Une victoire facile grâce à Messi

Dans la victoire 4-2 face aux Mexicains de l’Atlético San Luis en phase de groupes, l’affaire était pliée dès la mi-temps, les Floridiens menant déjà 4-1 grâce à sa star argentine, impliquée sur 3 buts (doublé, une passe décisive). La nouvelle recrue Casemiro est d’ailleurs à l’origine du décalage sur le premier but du numéro 10. Les deux prochains rendez-vous du club de David Beckham sont toujours dans le cadre de cette coupe, face au CF Monterrey dans la nuit de samedi à dimanche et au Club León dans une semaine.

Rien du tout à côté d’une Coupe du monde.

Casemiro explique son choix de l’Inter Miami

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