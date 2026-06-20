Le Brésil se rassure un peu mais perd Raphinha

Porté par le duo Matheus Cunha et Vinícius Júnior, le Brésil a simplement fait le boulot contre Haïti (3-0). Il en faudra plus pour espérer voir juillet, surtout si la blessure de Raphinha s'avère importante. Les Grenadiers, eux, disent déjà au revoir à la Coupe du monde,

Brésil 3-0 Haïti

Buts : Cunha (23e et 36e) et Vinícius Júnior (45e +3) pour la Seleção.

On le sait, les Coupes du monde sont des grosses machines à souvenirs. Certains braves se vanteront d’avoir maté un Brésil-Haïti à minuit, d’autres raconteront à leurs collègues, enfants ou amis qu’un jour, oui, Martin Expérience a joué contre Casemiro. Ces étés pairs sont des moyens de changer les décos des chambres, d’enfin dégager cette photo de Ronaldo et de décoller tant bien que mal cette foutue Patafix, tant pis si de la peinture part avec elle. Il faut le faire : on a trente ans, on a d’autres idoles et franchement, Ronaldinho et Ronaldo font de la peine. Présents en tribunes à Philadelphie, les deux champions du monde 2002 ont eu le mérite de regarder leurs lointains successeurs. Et malgré leur match réussi contre Haïti (3-0), trouver quel Brésilien a sa place sur un poster est difficile.

Grand écart

Ce Brésil – Haïti raconte pas mal de choses de cette Coupe du monde 2026. Parce qu’il voit s’affronter le 6ème au classement FIFA contre le 84ème, écart le plus grand de cette édition, parce qu’imaginer un duel entre Jean-Kévin Duverne et Vinícius Júnior n’est pas envisageable, même quand on s’appelle Philippe Katerine et parce que, enfin, on peut même imaginer un exploit des Grenadiers avant la rencontre.

Embed x.com

Ce dernier élément en dit long sur le niveau du Brésil, à la peine contre le Maroc samedi dernier. Le duo Matheus Cunha – Vinícius Júnior, trois et deux ans lors de la dernière victoire en Coupe du monde du Brésil, se charge de ramener Haïti à la raison et à la maison. Le premier claque son doublé (1-0, 23e et 2-0, 36e), les deux fois après un énorme boulot du second, auteur du troisième but juste avant la mi-temps (3-0, 45e +3). Entre temps, le Brésil s’est inquiété : Raphinha, machine à souvenirs barcelonais, est sorti sur blessure.

Carlo Ancelotti peut encore plus flipper après la seconde période. Ni Endrick ni Gabriel Martinelli ne parviennent à alourdir le score, et Haïti, notamment par Ade (63e), n’est pas loin de le réduire. Malgré une belle seconde période, les Grenadiers disent déjà au revoir à la Coupe du monde. Ils n’ont pas encore marqué de but mais les petits Haïtiens peuvent changer leurs posters.

Brésil (4-3-3) : Alisson – Danilo, Marquinhos (cap.), Gabriel, Douglas Santos – Bruno Guimarães (Ederson, 81e), Casemiro, Lucas Paquetá (Martinelli, 64e) – Raphinha (Rayan, 40e), Matheus Cunha (Endrick, 64e), Vinícius Júnior (Danilo Santos, 81e). Sélectionneur : Carlo Ancelotti.

Haïti (5-4-1) : Placide (cap.) – Arcus (Simon, 46e), Ade, Duverne, Delcroix, Experience – Casimir (Deedson, 62e), Jean Jacques, Bellegarde (Étienne, 81e), Providence (Joseph, 71e) – Pierrot (Isidor, 46e). Sélectionneur : Sébastien Migné.

Revivez Brésil-Haïti (3-0)