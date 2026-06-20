Raphinha forfait pour la Coupe du monde ?

Nouvelle tuile pour le Brésil ? Face à Haïti, la soirée de Raphinha a tourné au vinaigre. L’attaquant brésilien est sorti sur blessure à la 40e minute, laissant ses coéquipiers terminer le travail contre Jean-Ricner Bellegarde et sa troupe. D’après les nouvelles partagées par la Fédération brésilienne de football, « Raphinha a ressenti une douleur aux ischio-jambiers de la cuisse droite durant la première mi-temps du match contre Haïti. »

Des examens à passer

La fédération poursuit : « Il a commencé un traitement et son état sera réévalué. » Lorsqu’il est sorti des vestiaires à la fin du match, le joyau du FC Barcelone, indisponible plusieurs fois ces derniers mois pour blessure, boitait bas. De quoi inquiéter son compère de l’attaque Vinícius : « Il a été souvent blessé cette saison. Nous espérons que ce n’est rien de grave et qu’il pourra rester avec nous jusqu’à la fin de la Coupe du Monde. »

Neymar est là si jamais.

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