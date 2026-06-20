S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Gr. C
  • Brésil-Haïti (3-0)

Raphinha forfait pour la Coupe du monde ?

MBC
2 Réactions
Raphinha forfait pour la Coupe du monde ?

Nouvelle tuile pour le Brésil ? Face à Haïti, la soirée de Raphinha a tourné au vinaigre. L’attaquant brésilien est sorti sur blessure à la 40e minute, laissant ses coéquipiers terminer le travail contre Jean-Ricner Bellegarde et sa troupe. D’après les nouvelles partagées par la Fédération brésilienne de football, « Raphinha a ressenti une douleur aux ischio-jambiers de la cuisse droite durant la première mi-temps du match contre Haïti. »

Des examens à passer

La fédération poursuit : « Il a commencé un traitement et son état sera réévalué. » Lorsqu’il est sorti des vestiaires à la fin du match, le joyau du FC Barcelone, indisponible plusieurs fois ces derniers mois pour blessure, boitait bas. De quoi inquiéter son compère de l’attaque Vinícius : « Il a été souvent blessé cette saison. Nous espérons que ce n’est rien de grave et qu’il pourra rester avec nous jusqu’à la fin de la Coupe du Monde. » 

Neymar est là si jamais.

Revivez Brésil-Haïti (3-0)

MBC

Commentaires

Les membres ont posté 2 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Boutique SO - Livres

Livre "Zidane : roulette, tonsure et première étoile"

à partir de 29.90€



01
Revivez Turquie-Paraguay (0-1)
Revivez Turquie-Paraguay (0-1)

Revivez Turquie-Paraguay (0-1)

Revivez Turquie-Paraguay (0-1)
30
Revivez Brésil-Haïti (3-0)
Revivez Brésil-Haïti (3-0)

Revivez Brésil-Haïti (3-0)

Revivez Brésil-Haïti (3-0)
01
Revivez Écosse-Maroc (0-1)
Revivez Écosse-Maroc (0-1)

Revivez Écosse-Maroc (0-1)

Revivez Écosse-Maroc (0-1)
20
Revivez États-Unis - Australie (2-0)
Revivez États-Unis - Australie (2-0)

Revivez États-Unis - Australie (2-0)

Revivez États-Unis - Australie (2-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.