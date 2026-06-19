Pronostic Brésil Haïti : analyse, cotes et prono Coupe du monde 2026

Pronostic Brésil – Haïti : le Brésil doit s’imposer pour espérer se qualifier. Découvrez notre analyse et le type de pari recommandé.

Informations clés Le Brésil a marqué 13 buts en 5 matchs récents.

Haïti n’a gagné qu’un de ses 5 derniers matchs.

Dernier H2H : Brésil 7-1 Haïti en 2016.

Vinícius Júnior, joueur clé pour le Brésil.

Infos du match Stade Philadelphia Stadium (Philadelphia, PA, USA) — capacité 68 324 Compétition Coupe du monde 2026 Tour / Journée Journée 2 Entraîneur Brésil Carlo Ancelotti Entraîneur Haïti Sebastien Migne

Le match de Coupe du monde 2026 entre le Brésil et Haïti revêt une importance majeure pour les deux équipes. Après un match nul 1-1 contre le Maroc, le Brésil, sous la houlette de Carlo Ancelotti, doit impérativement s’imposer pour maintenir ses chances de qualification pour les huitièmes de finale. Haïti, après sa défaite 0-1 face à l’Écosse, se trouve déjà en situation délicate dans ce groupe C. Le Brésil, avec 13 buts marqués lors de ses cinq derniers matchs, possède une force offensive indéniable, tandis qu’Haïti a montré des faiblesses défensives, ayant encaissé cinq buts sur la même période.

Forme récente du Brésil

Le Brésil a montré une certaine variabilité dans ses performances récentes, alternant entre des victoires éclatantes et un match nul décevant contre le Maroc. Avec 13 buts marqués lors des cinq dernières rencontres, l’équipe de Carlo Ancelotti a démontré sa capacité offensive, notamment lors de son succès 6-2 contre le Panama. Toutefois, la défense brésilienne a encaissé des buts dans quatre de ces matchs, ce qui suggère quelques fragilités à combler. Pour en savoir plus sur l’évolution du style de jeu brésilien, lisez notre article Faut-il faire le deuil du jeu à la brésilienne ?

Forme récente — Brésil

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-06-13 Brésil 1-1 Maroc D 2026-06-06 Brésil 2-1 Égypte W 2026-05-31 Brésil 6-2 Panama W 2026-04-01 Brésil 3-1 Croatie W 2026-03-26 Brésil 1-2 France L

Forme récente — Haïti

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-06-14 Haïti 0-1 Écosse L 2026-06-06 Haïti 1-2 Pérou L 2026-06-03 Haïti 4-0 Nouvelle-Zélande W 2026-03-31 Haïti 1-1 Islande D 2026-03-29 Haïti 0-1 Tunisie L

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 2016-06-08 Brésil 7-1 Haïti

Forme actuelle d’Haïti

Haïti, sous la direction de Sébastien Migne, a connu une série de résultats mitigés. La victoire 4-0 contre la Nouvelle-Zélande reste l’exception dans une série où l’équipe a peiné à marquer. Avec seulement six buts marqués en cinq matchs, dont quatre lors d’une seule rencontre, l’efficacité offensive reste un défi majeur. De plus, Haïti a encaissé des buts dans quatre de ses cinq derniers matchs, indiquant une défense vulnérable.

Historique des confrontations

Le dernier affrontement entre le Brésil et Haïti remonte à 2016, où le Brésil avait largement dominé avec une victoire 7-1. Cet historique montre un écart significatif entre les deux équipes, tant sur le plan technique que physique.

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► Le pari « Brésil vainqueur » est coté à 1,10, ce qui reflète l’écart de niveau entre les deux sélections. Le Brésil cherche à sécuriser sa place pour la phase à élimination directe et devrait s’appuyer sur sa force offensive pour déstabiliser la défense haïtienne. Avec Vinícius Júnior en forme, la Seleção dispose de nombreux atouts offensifs pour faire la différence.

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Notre pari bonus

Le pari « Les deux équipes ne marquent pas » est coté à 1,53. Compte tenu de la solidité défensive récente du Brésil et des difficultés offensives d’Haïti, ce pari semble pertinent. Haïti a souvent du mal à s’imposer contre des défenses bien organisées, ce qui renforce ce choix.

En conclusion, bien que le Brésil parte favori, le football reste imprévisible et chaque match apporte son lot de surprises. Le jeu responsable est primordial dans toute approche des paris sportifs. Pour un aperçu des autres événements de la Coupe du monde, consultez l’inventeur de la ola dans les stades de football.

En direct : Brésil-Haïti (0-0)