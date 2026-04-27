Un ancien de Premier League fait renaître Mouscron

Mouscron, cette énième victime de ce sacré Gérard Lopez… Ce dimanche, les Mouscronnois se déplaçaient au Kosova Schaerbeek, à Bruxelles, pour la dernière journée de D3 ACFF, le 5e échelon du football belge. Mené 3-2 alors que le match se terminait, Mouscron a, par l’intermédiaire d’Anthony Knockaert puis de Jérôme Mezine, renversé la rencontre. 3-4, une victoire qui lui permet d’être sacré champion et d’enchaîner une quatrième montée consécutive.

Knockaert ? Celui de Premier League ?

Depuis sa faillite en 2022, l’Excel Mouscron est reparti du bas de la pyramide du football belge. Son nouveau nom : le Stade mouscronnois Squadra Boys. Et quoi de mieux que quelques stars locales pour relancer la machine ? Anthony Knockaert, né à Roubaix et passé par Leicester, Brighton et Fulham, est revenu dans la région aider l’un de ses clubs formateurs à renaître de ses cendres. Corentin Koçur, Yohan Brouckaert et Idir Ouali, tous passés par le football professionnel, sont également de l’aventure.

Ça fait du bruit dans la ville des Hurlus.

Jean Butez : « J’ai pris une autre dimension dans mon but »