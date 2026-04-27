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Un ancien de Premier League fait renaître Mouscron

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Un ancien de Premier League fait renaître Mouscron

Mouscron, cette énième victime de ce sacré Gérard Lopez… Ce dimanche, les Mouscronnois se déplaçaient au Kosova Schaerbeek, à Bruxelles, pour la dernière journée de D3 ACFF, le 5e échelon du football belge. Mené 3-2 alors que le match se terminait, Mouscron a, par l’intermédiaire d’Anthony Knockaert puis de Jérôme Mezine, renversé la rencontre. 3-4, une victoire qui lui permet d’être sacré champion et d’enchaîner une quatrième montée consécutive.

Knockaert ? Celui de Premier League ?

Depuis sa faillite en 2022, l’Excel Mouscron est reparti du bas de la pyramide du football belge. Son nouveau nom : le Stade mouscronnois Squadra Boys. Et quoi de mieux que quelques stars locales pour relancer la machine ? Anthony Knockaert, né à Roubaix et passé par Leicester, Brighton et Fulham, est revenu dans la région aider l’un de ses clubs formateurs à renaître de ses cendres. Corentin Koçur, Yohan Brouckaert et Idir Ouali, tous passés par le football professionnel, sont également de l’aventure.

Ça fait du bruit dans la ville des Hurlus.

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