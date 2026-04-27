Pierre Aristouy retrouve un banc

Alors que le FC Nantes se prépare à vivre sa descente en Ligue 2, son ancien coach Pierre Aristouy ira, lui, trois divisions plus bas. Direction le National 3 et l’USSA Vertou, club amateur de la région nantaise, actuellement huitième de son championnat.

Le choix du cœur

C’est via leurs réseaux sociaux que le club a officialisé la nouvelle ce lundi matin, avec une formule qui sent bon la sincérité : « Pierre a répondu favorablement, et avec enthousiasme, à la sollicitation du club. »

L’enthousiasme, vraiment ? Visiblement oui. Et ce ne serait pas la première fois qu’Aristouy troquait les paillettes du foot pro pour l’odeur du gazon amateur. Le Landais avait déjà posé sa valise au Stade Montois, son club formateur, entre 2014 et 2017, bien avant de sauver les Canaris d’une relégation historique lors de la saison 2023-2024.

Dommage pour les Kita, Pierre Aristouy n’est plus sur leur marché des coachs à rappeler en cas de crise.

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