S’abonner au mag
  • Supercoupe d'Europe

L’UEFA inflige un joli camouflet à la FIFA

JF
23 Réactions
L&rsquo;UEFA inflige un joli camouflet à la FIFA

L’UEFA relève le niveau. Pendant que le Mondial et la FIFA se ridiculisent en acceptant toutes les conditions imposées par Trump et son administration sur la compétition, et donc l’interdiction d’entrée sur le territoire de l’arbitre Omar Artan, l’instance majeure du foot européen s’est signalée de fort belle façon. Loin des justifications foireuses des autorités américaines.

En effet, l’UEFA a annoncé que le Somalien avait été nommé arbitre principal pour la Supercoupe d’Europe entre le PSG et Aston Villa. Un joli lot de consolation pour Artan, meilleur arbitre africain de 2025, qui sera donc au sifflet du premier grand rendez-vous de la saison 2026-2027, le 12 août prochain, à Salzbourg.

Raison de plus pour être considéré comme un héros au pays.

Pourquoi Corée du Sud-Tchéquie est plus intéressant que les finales NBA

JF

Commentaires

Les membres ont posté 23 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Logo de l'équipe Italie
Roberto Baggio of Italy during the 1994 FIFA World Cup final match between Brazil and Italy at Rose Bowl on July 17, 1994 in Los Angeles Pasadena, California. (Photo by Alain Gadoffre / Onze / Icon Sport ) - Photo by Icon Sport
Roberto Baggio of Italy during the 1994 FIFA World Cup final match between Brazil and Italy at Rose Bowl on July 17, 1994 in Los Angeles Pasadena, California. (Photo by Alain Gadoffre / Onze / Icon Sport ) - Photo by Icon Sport
  • Culture Foot
  • Littérature
Mario Morisi : « Le penalty de Baggio à Pasadena, c’est le concentré total de l’horreur »

Mario Morisi : « Le penalty de Baggio à Pasadena, c’est le concentré total de l’horreur »

Mario Morisi : « Le penalty de Baggio à Pasadena, c’est le concentré total de l’horreur »
ligue-1
L’équipe type des Polo
  • En partenariat avec Volkswagen
L’équipe type des Polo

L’équipe type des Polo

L’équipe type des Polo
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.