L’UEFA inflige un joli camouflet à la FIFA

L’UEFA relève le niveau. Pendant que le Mondial et la FIFA se ridiculisent en acceptant toutes les conditions imposées par Trump et son administration sur la compétition, et donc l’interdiction d’entrée sur le territoire de l’arbitre Omar Artan, l’instance majeure du foot européen s’est signalée de fort belle façon. Loin des justifications foireuses des autorités américaines.

🏆 Referee announced for 2026 #SuperCup! We're pleased to share that Somali referee Omar Artan will officiate the highly anticipated match between PSG and Aston Villa in Salzburg. — UEFA (@UEFA) June 11, 2026

En effet, l’UEFA a annoncé que le Somalien avait été nommé arbitre principal pour la Supercoupe d’Europe entre le PSG et Aston Villa. Un joli lot de consolation pour Artan, meilleur arbitre africain de 2025, qui sera donc au sifflet du premier grand rendez-vous de la saison 2026-2027, le 12 août prochain, à Salzbourg.

Raison de plus pour être considéré comme un héros au pays.

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