La Maison-Blanche se justifie pour l’exclusion de l’arbitre somalien Omar Artan

Le pire, c’est qu’ils assument. Andrew Giuliani, patron de l’équipe de la Maison-Blanche chargée de l’organisation de la Coupe du monde, a expliqué, ce mardi, que les refus de visas aux responsables de la sélection iranienne et le refoulement de l’arbitre somalien sont liés à « de bonnes raisons ».

Empêcher les « acteurs malveillants » de venir aux USA

En effet, c’est lors d’une réunion organisée par le groupe de réflexion Atlantic Council à Washington qu’Andrew Giuliani a expliqué la nécessité d’empêcher « des acteurs malveillants de venir dans le pays sous couvert de la Coupe du monde ».

Cependant, il a refusé de donner plus d’explications concernant le refoulement de l’arbitre somalien à son entrée aux États-Unis : « Je ne peux pas entrer dans les détails, mais ce que je peux vous dire, c’est que c’était pour une très bonne raison. »

Il est également revenu sur les cas des Iraniens en expliquant qu’il y aurait « des gens qui prétendent être des entraîneurs mais ne le sont peut-être pas » et parmi eux des personnes « travaillant directement avec les Gardiens de la Révolution », l’armée idéologique de la République islamique.

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