Les joueurs de l'Allemagne régalent leurs supporters

C’est donc ça, être un vrai capitaine ? Le porteur du brassard de la sélection allemande, Joshua Kimmich, est à l’origine d’une très belle initiative. Avec le joueur du Bayern en chef de projet, la Mannschaft va financer des navettes gratuites pour 4000 supporters allemands lors du dernier match du groupe E contre l’Équateur à New York. C’est en tout cas ce qu’a annoncé la Fédération allemande ce lundi.

« Nous voulons vous rendre un peu de ce soutien »

Si les Allemands ont décidé de suivre leur chef de meute dans son initiative, c’est en grande partie à cause de la hausse exorbitante des prix pour les trajets en transports. D’après L’Équipe, un aller-retour en train sur le réseau New Jersey Transit coûtera 98 balles lors de la Coupe du monde, contre 12 en temps normal.

C’est dans ce contexte que les hommes de Nagelsmann ont salué « les sacrifices financiers » de leurs fans et veulent donc leur rendre « un peu de ce soutien » avec cet initiative qui leur coûtera 392 000 pétards tout de même.

Une très belle façon de séduire les fans avant une élimination prématurée.

Malgré un bijou de Robinson, l’Allemagne termine sa prépa par une victoire contre le pays hôte