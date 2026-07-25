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Ángel Correa de retour en Argentine
Cucu, cucorrea. Ángel Correa s’engage à River Plate. Le Champion du monde argentin, 31 ans seulement, revient au pays, onze ans après être parti de San Lorenzo. Le club argentin, qui cherche à se développer en Europe, annonce un transfert à hauteur de treize millions d’euros. La saison dernière, il évoluait aux Tigres UANL, avec notamment André-Pierre Gignac.
L’attaquant sortait de dix saisons pleines à l’Atlético de Madrid, où il avait disputé 469 matchs, remporté une Liga et une Ligue Europa, en 2018.
Il aspirera les âmes argentines.« River Plate est au même niveau que les clubs allemands »
UL