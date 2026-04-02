Pablo Longoria pourrait rebondir dans un club légendaire

Vous imaginez le caractère de Pablo Longoria dans l’un des clubs les plus bouillants d’Amérique du Sud ? Ce potentiel divertissement, capable de mettre à l’amende n’importe quel blockbuster hollywoodien, pourrait bien devenir réalité. D’après la presse argentine, l’Espagnol est actuellement en négociation pour occuper le poste de directeur sportif à River Plate.

Quelques jours après l’officialisation de son départ de la présidence de l’Olympique de Marseille, Longoria serait séduit par l’idée de découvrir la ferveur du football argentin et de retrouver la fonction de directeur sportif, un rôle qu’il avait déjà occupé entre 2018 et 2019 à Valence et entre 2020 et 2021 à l’OM.

🚨Pablo Longoria es el máximo candidato a convertirse en director deportivo de River 👉40 años, nació en 🇪🇸 y trabajó en Newcastle, Recreativo, Atalanta, Sassuolo, Juventus, Valencia, y OM donde renunció en Marzo 📌De concretarse, trabajará bajo la órbita de Di Carlo y… pic.twitter.com/1NWcmx2PAO — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) April 1, 2026

Un potentiel duo avec Francescoli

Aux commandes de River Plate depuis novembre 2025, Stéfano Di Carlo mène actuellement une vaste réorganisation en interne. Le businessman de 36 ans verrait en Longoria le profil idéal pour piloter la Banda Roja aux côtés du légendaire Enzo Francescoli, déjà en place au club depuis 2014.

On a hâte d’entendre Longoria gueuler « CORRUPCIÓN ! » après une défaite lors d’un Superclásico.

Il jure sur la tête de ses enfants qu’il ne signera jamais à River Plate, la suite va vous étonner