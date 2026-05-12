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L’entraîneur de Curaçao démissionne à quelques semaines du Mondial

TC
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L’entraîneur de Curaçao démissionne à quelques semaines du Mondial

Le retour du héros ? C’est une préparation assez spéciale que connaît Curaçao à quelques semaines du début du premier Mondial de son histoire. L’actuel sélectionneur Fred Rutten, arrivé en février, a quitté son poste après seulement deux rencontres officielles (deux défaites contre la Chine et l’Australie).

Selon le journal néerlandais De Telegraaf, l’ancien sélectionneur de la vague bleue Dick Advocaat devrait faire son retour aux commandes, après avoir démissionné en début d’année pour s’occuper de sa fille, gravement malade. Un retour en grâce pour celui qui avait qualifié Curaçao pour la Coupe du monde il y a quelques mois.

Une pression des joueurs

Dans le communiqué partagé par la fédération, le désormais ex-sélectionneur Fred Rutten a expliqué qu’il ne devrait pas y avoir « un climat qui nuise aux relations professionnelles saines au sein de l’équipe ou du staff » et que c’était pour cela que « démissionner est la bonne décision ». Ces propos font écho aux informations de la presse néerlandaise, qui avançait que plusieurs joueurs avaient demandé le retour de Dick Advocaat à la tête de l’équipe, alors que la santé de sa fille s’améliore et que la Coupe du monde approche.

On a connu meilleure préparation.

Le petit Poucet du Mondial écrasé par l’Australie en amical

TC

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