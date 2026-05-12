Didier Deschamps avait plein de choses à dire

C’est qu’il était plus bavard que d’habitude le sélectionneur. Tout heureux d’être le parrain de la cérémonie des trophées UNFP, Didier Deschamps s’est permis quelques petites sorties à chaque fois qu’on lui a donné la parole. Avec des petites messages à faire passer à droite à gauche, peut-être bien.

Un plaidoyer pour les coachs français et une ode à Ousmane Dembélé

S’il a d’abord concédé qu’il ne fallait jamais dire jamais quant à un potentiel retour sur un banc de Ligue 1 un jour, Deschamps à surtout tenu à défendre les entraîneurs français, parfois fragilisés par l’arrivée d’entraîneurs étrangers au sein du championnat, à qui l’on fait peut-être un peu plus confiance à l’heure de tenter certains paris. Un combat qu’il mène depuis longtemps déjà, ce qui l’a poussé à saluer tout particulièrement les entraîneurs tricolores nommés lors de la cérémonie.

Amené à s’exprimer sur le trophée remis à Ousmane Dembélé, le sélectionneur a adressé un message poignant au numéro 10 parisien : « T’as eu un parcours pas simple, notamment avec beaucoup de blessures, mais t’as toujours eu cette force mentale pour revenir plus fort, a-t-il déclaré. Au-delà de ce que tu peux faire sur le terrain où t’es un artiste, je pense que t’es aussi une bonne inspiration pour les jeunes générations. Quand il y a des coups durs, t’arrives à relativiser, t’as eu des moments aussi très difficiles, je sais qu’ils sont loin. Mais c’est ce qui t’a permis de te construire dans ta vie dans ta carrière, et tout le mérite te revient. » Une jolie tirade qui laisse présager une super ambiance de groupe pendant le Mondial.

DD la parole.

Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de Ligue 1