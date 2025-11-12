Deschamps déplore la dévalorisation des entraîneurs français

Un seul Zizou vous manque et tout est dépeuplé.

La situation est simple, cette saison, aucun club engagé en Ligue des champions n’est entraîné par un Français, une première depuis les années 1990. Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps s’est confié sur ce constat préoccupant : « Je trouve que l’entraîneur français n’est pas assez valorisé. Déjà en France, il y en a de moins en moins, et à l’étranger, c’est pareil. Est‑ce qu’on est moins bons que les autres ? Je ne pense pas. Est‑ce que les autres sont mieux organisés ? Certainement. »

Selon lui, la présence massive d’entraîneurs étrangers en Ligue 1 et Ligue 2 reflète un désintérêt pour les entraîneurs français. « Beaucoup d’entraîneurs français ont des capacités, mais ne sont pas sollicités ou n’ont pas accès à des postes qu’ils pourraient occuper. »

Régis Le Bris pour sauver la face

Le sélectionneur insiste : « En étant factuel, cette statistique n’est pas belle, mais elle ne remet pas en cause la qualité des personnes qui pourraient avoir des postes. Il y a des choses à améliorer pour inverser cette tendance. »

Heureusement, Régis Le Bris, entraîneur de Sunderland, actuel 4e de Premier League, remonte un peu la note en créant la belle histoire de cette saison européenne. Après avoir assuré la montée en Premier League la saison dernière, Sunderland continue de surprendre et d’enchaîner les exploits : victoire 2-1 contre Chelsea et match nul 2-2 face à Arsenal.

La French touch survivra toujours.

