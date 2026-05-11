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Le meilleur coach de Ligue 2 est connu

JF
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Le meilleur coach de Ligue 2 est connu

Le champion reste champion. Couronné en Ligue 2 avec l’ESTAC, Stéphane Dumont récolte aussi les fruits de son travail d’un point de vue individuel. De la voix du sélectionneur Didier Deschamps himself, l’entraîneur aubois a été sacré meilleur entraîneur de Ligue 2, devant Fabien Dagneaux, Grégory Poirier, Didier Santini et Patrick Videira.

Dans un discours plein d’humilité et de remerciements, le technicien troyen a surtout voulu mettre en avant le travail accompli au sein du club.

Maintenant, place à quelques jours de vacances, avant de préparer la saison de Ligue 1.

Une dernière journée de Ligue 2 bouillante

JF

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