Le meilleur coach de Ligue 2 est connu

Le champion reste champion. Couronné en Ligue 2 avec l’ESTAC, Stéphane Dumont récolte aussi les fruits de son travail d’un point de vue individuel. De la voix du sélectionneur Didier Deschamps himself, l’entraîneur aubois a été sacré meilleur entraîneur de Ligue 2, devant Fabien Dagneaux, Grégory Poirier, Didier Santini et Patrick Videira.

Il a mené l’ @estac_officiel au sommet 🏔️ La tactique, les mots, la gestuelle… Stéphane Dumont remporte le Trophée UNFP du Meilleur Entraîneur de @Ligue2BKT 🏆 Félicitations Stéphane 👏#TropheesUNFP pic.twitter.com/W5zuFvqYJW — UNFP (@UNFP) May 11, 2026

Dans un discours plein d’humilité et de remerciements, le technicien troyen a surtout voulu mettre en avant le travail accompli au sein du club.

Maintenant, place à quelques jours de vacances, avant de préparer la saison de Ligue 1.

Une dernière journée de Ligue 2 bouillante