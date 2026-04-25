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Troyes torpille Saint-Étienne et sera en Ligue 1 la saison prochaine

UL, avec TJ à Geoffroy-Guichard
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Troyes torpille Saint-Étienne et sera en Ligue 1 la saison prochaine

Saint-Étienne 0-3 Troyes

Buts : Ifnaoui (53e), Bentayeb (89e) et Detourbet (90e+6) pour l’ESTAC

Philippe Montanier en casquette, 38 000 personnes dans un Chaudron incandescent, un choc plein d’intensité et du suspense. Ce Sainté-Troyes du samedi soir était une magnifique pub pour la Ligue 2, mais les Verts s’en moquent. Défaits (0-2), ils restent à la troisième place du championnat, derrière Le Mans. En attendant plus (la première place ?), l’ESTAC officialise sa montée en Ligue 1, trois ans après sa descente.

Sainté quitte le top 2

Sans Tawfik Bentayeb et Mathys Detourbet, deux de ses meilleurs joueurs, au coup d’envoi en face, Saint-Étienne met plein d’intensité, mais ni Irvin Cardona, ni Kévin Pedro, ni Lucas Stassin n’arrivent à tromper Hilal Konaté. Zuriko Davitashvili sort sur blessure (16e), prémices d’une longue soirée.

Merwan Ifnaoui, du gauche (1-0, 53e), et Bentayeb profitent d’une boulette de Gautier Larsonneur pour valider la montée des Troyens (2-0, 89e), qui ont failli descendre en National en 2024. Le but final de Mathys Doutourbet (3-0, 90e+5) conclut une magnifique soirée et une saison parfaite. Les hommes de Stéphane Dumont s’étaient emparés de la première place de Ligue 2 lors de la huitième journée. L’ESTAC est promue pour la septième fois de l’histoire de la poule unique de Ligue 2, un record codétenu avec Metz. Saint-Étienne n’avait pas perdu contre Troyes depuis 2017 et perd pour la deuxième fois d’affilée.

Champagne.

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07 Gauthier HEIN (aja) - 11 Rafiki SAID (estac) during the Ligue 2 BKT match between Esperance Sportive Troyes Aube Champagne and Association de la Jeunesse Auxerroise at Stade de l'Aube on September 23, 2023 in Troyes, France. (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport)
07 Gauthier HEIN (aja) - 11 Rafiki SAID (estac) during the Ligue 2 BKT match between Esperance Sportive Troyes Aube Champagne and Association de la Jeunesse Auxerroise at Stade de l'Aube on September 23, 2023 in Troyes, France. (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport)
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