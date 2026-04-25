Troyes torpille Saint-Étienne et sera en Ligue 1 la saison prochaine

Saint-Étienne 0-3 Troyes

Buts : Ifnaoui (53e), Bentayeb (89e) et Detourbet (90e+6) pour l’ESTAC

Philippe Montanier en casquette, 38 000 personnes dans un Chaudron incandescent, un choc plein d’intensité et du suspense. Ce Sainté-Troyes du samedi soir était une magnifique pub pour la Ligue 2, mais les Verts s’en moquent. Défaits (0-2), ils restent à la troisième place du championnat, derrière Le Mans. En attendant plus (la première place ?), l’ESTAC officialise sa montée en Ligue 1, trois ans après sa descente.

Sainté quitte le top 2

Sans Tawfik Bentayeb et Mathys Detourbet, deux de ses meilleurs joueurs, au coup d’envoi en face, Saint-Étienne met plein d’intensité, mais ni Irvin Cardona, ni Kévin Pedro, ni Lucas Stassin n’arrivent à tromper Hilal Konaté. Zuriko Davitashvili sort sur blessure (16e), prémices d’une longue soirée.

Merwan Ifnaoui, du gauche (1-0, 53e), et Bentayeb profitent d’une boulette de Gautier Larsonneur pour valider la montée des Troyens (2-0, 89e), qui ont failli descendre en National en 2024. Le but final de Mathys Doutourbet (3-0, 90e+5) conclut une magnifique soirée et une saison parfaite. Les hommes de Stéphane Dumont s’étaient emparés de la première place de Ligue 2 lors de la huitième journée. L’ESTAC est promue pour la septième fois de l’histoire de la poule unique de Ligue 2, un record codétenu avec Metz. Saint-Étienne n’avait pas perdu contre Troyes depuis 2017 et perd pour la deuxième fois d’affilée.

[📺 LIVE] 🇫🇷 #Ligue2BKT 😲 L'ESTAC ouvre le score au Chaudron face à Saint-Étienne ! 👀 Ifnaoui lance les Troyens qui mettent un pied en Ligue 1 !https://t.co/3MII6wv159 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 25, 2026

Champagne.

Saint-Étienne ramène Troyes sur terre