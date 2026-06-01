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Le doyen de la Premier League raccroche les crampons

TC
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Le doyen de la Premier League raccroche les crampons

Le papa de la PL raccroche les crampons. Emblématique capitaine de Liverpool, passé par Leeds, Newcastle, Aston Villa, Manchester City puis Brighton, James Milner raccroche les crampons après 24 ans dans le plus grand championnat du monde.

Pas simplement iconique mais historique, le néo-retraité est le recordman des apparitions en Premier League avec 658 rencontres disputées. « Après 24 saisons en Premier League, je sens que c’est le bon moment pour moi de mettre un terme à ma carrière de joueur », a indiqué le joueur sur ses réseaux sociaux, avant d’ajouter : « Je quitte la partie avec une fierté immense, de la gratitude et des souvenirs qui resteront avec moi pour toujours. »

Un palmarès XXL

Non, Captain Milner ne quittera pas la Premier League avec comme unique récompense un petit pont humiliant de Lionel Messi (qui aura fait lever de son siège Pep Guardiola). Il s’en va avec deux titres de champion, deux Coupes d’Angleterre, deux Community Shield, deux Coupes de la Ligue et surtout une Ligue des champions avec les Reds en 2019.

Les oreilles décollées les plus célèbres d’Angleterre.

45 % de la Premier League en Coupe d’Europe la saison prochaine

TC

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