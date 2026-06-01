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Le caramel de Vinícius pour le premier match de prépa du Brésil

EM
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Le caramel de Vinícius pour le premier match de prépa du Brésil

Jeu, set et match. Six buts, six buteurs, six danses à répéter avant le Mondial. Le Brésil n’a fait qu’une bouchée du Panama (6-2) pour son entrée en matière dans la préparation au Mondial.

Une soirée de gala, qui a visiblement ravi Carlo Ancelotti, et qui lui a permis de faire une large revue d’effectif avec dix changements à la mi-temps : « Ils ont fait preuve de qualité et démontré qu’ils pouvaient rivaliser avec les titulaires. C’était une soirée magnifique, qui nous a donné un formidable regain de confiance. »

Bombazo signé Vinícius

Pas le temps de souffler, ni même d’avoir la première goutte de sueur sur le front. Dès la deuxième minute, Vinícius sortait déjà le missile pour lancer la fiesta. Comme un symbole, l’ailier du Real est d’ailleurs déjà plus décisif sous les ordres de son ancien coach à Madrid avec 3 buts et 3 passes dé en 9 sélections qu’avec Tite (20 matchs) ou Dorival (13 matchs).

Quant à Neymar, blessé au mollet, vu qu’il faut toujours parler de Neymar, il a été ovationné par son peuple avant le match ou à chacune de ses apparitions sur les écrans géants.

Une victoire 6-2, c’est un bel hommage à João Fonseca et sa qualification en quarts à Roland !

Carlo Ancelotti évoque la blessure de Neymar

EM

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