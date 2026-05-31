L'émotion de Nasser al-Khelaïfi

Il s’est mérité. Il a mis du temps à pouvoir prendre la parole pendant que ses joueurs faisaient des pogos sur l’estrade, mais Nasser al-Khelaïfi s’est montré particulièrement heureux au moment de s’adresser aux 48 000 supporters présents au Parc des Princes.

Le collectif avant tout

« On a rapporté qq chose de très spécial de Budapest, cette magnifique coupe. L’année dernière on a gagné la Ligue des champions, cette année on a gagné le back-to-back? On a construit qq chose de très spécial », s’est réjoui le président parisien devant une foule aux anges. « On a construit quelque chose de collectif tous ensemble, l’équipe, le staff vous les supporters. Merci Paris, merci à vous ! »

Marquinhos, le capitaine parisien s’est également adressé aux supporters : « Au nom de tous les joueurs et tout le staff, on vous remercie pour cette année. La deuxième est incroyable ! »

La nuit promet de ne jamais se finir

Back-to-back vers le futur