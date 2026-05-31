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Aurélien Tchouaméni dément toute bagarre

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Aurélien Tchouaméni dément toute bagarre

« J’ai pas touché », comme dirait Brandão. Présent en conférence de presse du côté de Clairefontaine, Aurélien Tchouaméni a tenu à mettre les choses au clair devant les journalistes présents par rapport à son altercation avec Federico Valverde.

Une altercation mais pas une bagarre

«  Évidemment, il s’est passé quelque chose, a-t-il confirmé. Après, ça a pris des proportions encore plus grandes parce que c’est sorti dans la presse. J’ai entendu parler de bagarre, comme quoi j’aurais donné des coups. Ce n’est pas du tout le cas. Le plus important est que le club est au courant de ce qu’il s’est passé. On est censés aller de l’avant désormais. Avec Fédé, on a un objectif commun qui est de gagner des titres avec le Real. Sur le cas personnel, il n’y a pas de problème  », a expliqué le milieu de terrain tricolore. Les deux joueurs avaient été sanctionné d’une amende de 500 000 euros chacun.

Plus rien à voir.

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LB

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