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Nouveau sacre pour Khvicha Kvaratskhelia

LB
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Nouveau sacre pour Khvicha Kvaratskhelia

Avant le ballon d’or ? Celui qui a porté le PSG en C1 cette saison, Khvicha Kvaratskhelia a été désigné meilleur joueur de la Ligue des champions 2025/2026 a annoncé ce dimanche l’UEFA au lendemain du deuxième sacre européen d’affilée du club parisien.

Le back-to-back du PSG

L’international géorgien succède ainsi à Ousmane Dembélé sacré la saison dernière. Il a été l’un des grands artisans de cette nouvelle victoire parisienne avec 10 buts inscrits cette saison durant la compétition, accompagnée de six passes décisives. Si le Real n’a pas remporté le moindre titre cette saison à titre collectif, Arda Güler a été élu « Meilleur jeune ».

Le transfert qui a tout changé.

Des bousculades au Champ-de-Mars au moment de l'arrivée des joueurs

LB

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