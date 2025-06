Dembélé joueur de la saison en Ligue des champions, Doué meilleur jeune

En rouge et noir, j’exilerai ma peur

Ousmane Dembélé a été élu joueur de la saison en Ligue des champions. Désiré Doué a été élu meilleur jeune. Les deux anciens Rennais obtiennent ces récompenses individuelles des mains de l’UEFA. Le premier a été double passeur décisif lors de la finale contre l’Inter, le deuxième double buteur, et les deux ont surtout été les grands acteurs du parcours du PSG en Ligue des champions.

L’international français de 28 ans a marqué 8 buts et donné 6 passes décisives lors de cette saison européenne. Il a donc été impliqué, si nos calculs sont bons, sur 14 des 38 buts du PSG en Coupe d’Europe, dont un but à Manchester et un triplé contre Stuttgart. Et il a été mis à l’écart contre Arsenal à la Toussaint. La saison dernière, l’UEFA avait élu Vinícius joueur de la saison.

Désiré Doué élu meilleur jeune

Avec cinq buts et cinq passes décisives cette saison en Europe, Désiré Doué, lui, a tout simplement marqué un doublé en finale de Ligue des champions, le premier doublé depuis celui de Gareth Bale, en 2018. Il a également délivré une passe décisive, devenant le plus jeune joueur de l’histoire à avoir réalisé une telle performance. Il succède à quelques jolis noms : Jude Bellingham, Khvicha Kvaratskhelia et Vinícius.

1+1 – Désiré Doué (@PSG_inside) est le sixième joueur différent à être buteur et passeur lors d'une finale de Ligue des Champions. À 19 ans et 362 jours, il est le plus jeune à avoir réalisé cet exploit. Pépite. #UCLfinal pic.twitter.com/EISvKMXjKd — OptaJean (@OptaJean) May 31, 2025

La mafia bretonne tient toujours, du moins à l’UEFA.

