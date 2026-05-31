Ibrahima Konaté officialise son départ

Coucou Ibou. Alors que la rumeur enflait ces derniers jours, Liverpool a officialisé ce dimanche le départ d’Ibrahima Konaté à l’issue de cette saison.

Liverpool FC can confirm Ibrahima Konate is set to leave the club upon the expiry of his contract this summer. Konate will depart with our gratitude and appreciation for the contribution he made and everyone at the club wishes him the best for the future. — Liverpool FC (@LFC) May 31, 2026

Destination ailleurs

Arrivé du côté des Reds en 2021 en provenance de Leipzig, Konaté a notamment garni son armoire à trophées d’un titre en Premier League, d’une FA Cup et de deux Coupes de la Ligue. Le défenseur tricolore quittera donc les rives de la Mersey à l’expiration de son contrat. « Liverpool peut confirmer que Ibrahima Konaté s’apprête à quitter le club à la fin de son contrat cet été. Konaté partira avec notre gratitude et notre reconnaissance pour tout ce qu’il a apporté, et tout le monde au club lui souhaite le meilleur. » Pour le moment, sa prochaine destination reste inconnue.

De son côté, Konaté a écrit un long message sur ses réseaux sociaux où il remercie l’ensemble des personnes qui ont croisé sa route au club lors des cinq dernières années.

Le Mondial pourra lui permettre de réfléchir à son futur.

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