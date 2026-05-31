Les éloges d’Emmanuel Macron pour le PSG

Qui a dit que les supporters marseillais ne savaient pas être beaux joueurs. Après avoir paradé sur le Champ-de-Mars, la délégation parisienne a été reçue à l’Élysée par Emmanuel Macron qui a décrit l’équipe parisienne comme « une immense fierté pour le pays ».

Emmanuel Macron salue le back-to-back

Le président de la République a démarré son discours en rappelant les débordements qui ont animé la capitale française après le back-to-back parisien, les jugeant « inqualifiables ». « Ça, c’est pas le foot, ça c’est pas le sport, c’est pas ce qu’on aime. Donc merci à nos policiers, à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini. On en a ras le bol », a déclaré le président.

Le président français a ensuite mis à l’honneur le club parisien : « En tout cas ce soir, on est extrêmement fiers, extrêmement fiers de cette équipe du PSG, de son président, de son coach, de tout son staff, de son capitaine et de tous ses joueurs. Ils ont fait ce qu’on pensait, ce que beaucoup pensaient inaccessible. Ils l’ont fait avec cœur, avec passion. Ils l’ont fait en faisant vibrer Paris et tout le pays. » Le président a également appelé de ses vœux une troisième étoile pour l’équipe de France au Mondial.

Paname influence le monde comme l’a rappelé Médine.

PSG-Arsenal : une finale sans stars ni paillette