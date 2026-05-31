Faux départ pour l'Afrique du Sud

Des journées de galères et de combats. Alors que les Bafana Bafana devaient s’envoler ce dimanche pour le Mexique, ils ont dû retarder leur départ pour la Coupe du monde en raison d’un problème de visas, a indiqué dimanche la fédération nationale de football.

Des membres du staff n’ont pas encore reçu leur visa

Les protégés d’Hugo Broos, qui devaient quitter Johannesburg ce dimanche par avion pour le Mexique pour y rejoindre son camp d’entraînement, ont finalement été retenu en Afrique du Sud selon le communiqué de la Safa « à cause de difficultés concernant les visas de certains joueurs et officiels ». Le départ devrait finalement avoir lieu lundi, a précisé sur X le ministre des Sports Gayton McKenzie.

All @BafanaBafana players received their visas to travel to the USA, outstanding is assistant coach, team doctor, head of security and one analyst. The charter will leave tomorrow. — Gayton McKenzie (@GaytonMcK) May 31, 2026

Selon le ministre, si tous les joueurs ont bien reçu leur visa, le sélectionneur-adjoint, le médecin de l’équipe, le chef de la sécurité et un autre membre du staff sont encore dans l’attente du document en vue du Mondial organisé au Mexique, aux États-Unis et au Canada qui débutera le 11 juin prochain.

Affaire à suivre.

La liste de l’Afrique du Sud pour la Coupe du monde 2026 avec 19 joueurs locaux