Manchester City s’offre un doublé

Jamais deux sans trois ? Alors que Manchester City a remporté la WSL pour la première fois depuis dix ans, les Cityzens se sont imposées ce dimanche après-midi face à Brighton (0-4) en finale de FA Cup pour s’offrir un doublé national.

What a team. 🏆 pic.twitter.com/CAQxUeTF4P — Manchester City Women (@ManCityWomen) May 31, 2026

Quatre buts pour un quatrième sacre

Devant les 43 000 supporters qui garnissaient les tribunes de Wembley, les protégées d’Andrée Jeglertz n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Prolongée jusqu’en 2030, Khadija Shaw est parvenue à ouvrir le score (0-1, 38e) avant qu’Alex Greenwood n’inscrive le but du break dans le temps additionnel de la première période (0-2, 45e+6).

Aoba Fujino (0-3, 66e), puis Vivianne Miedema en fin de match (0-4, 87e) sont venues parachever le récital offensif des Skyblues et offrir au club sa quatrième FA Cup après les sacres de 2017, 2019 et 2020.

Ne reste plus qu’à aller faire une épopée en Ligue des champions.

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