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Khadija Shaw s'offre deux records

LB
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Khadija Shaw s'offre deux records

La voie royale. Alors que Manchester City compte déjà huit points d’avance sur son dauphin et voisin Manchester United, les Citizens ont un peu accentué leur avance au classement notamment grâce au triplé de Khadija – Bunny – Shaw. Opposées à Tottenham, les protégées d’Andrée Jeglertz ont frappé un grand coup en s’imposant 5 à 2.

12 minutes 37 secondes et deux nouveaux records

L’attaquante de City et internationale jamaïcaine, avec son triplé, s’est offert deux nouveaux records. Avec trois buts empilés en 21 minutes, ce triplé est devenu le plus rapide dans l’histoire du championnat anglais féminin. En outre, seulement 12 minutes et 37 secondes séparent le premier but de Shaw et le troisième, soit le le triplé le plus rapide marqué par une joueuse en WSL.

Alors qu’il ne reste plus que quatre rencontres en championnat cette saison, le duel face à Manchester United prévu le samedi 28 mars pourrait bien être le match de la consécration pour les Citizens qui n’ont remporté la WSL qu’une seule fois, en 2016.

Pep Guardiola devrait s’en inspirer.

Rodri risque une sanction de la FA

LB

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