Première opération réussie pour Hugo Ekitiké

Une bonne nouvelle, enfin. Victime d’une terrible rupture du tendon d’Achille, Hugo Ekitiké a été opéré ce jeudi avec succès. Son entraîneur Arn Slot est venu aux nouvelles : « L’opération s’est bien passée, c’est une première étape importante qu’il devait franchir », explique-t-il en conférence de presse.

Arne Slot says Hugo Ekitike has taken an 'important step' after undergoing surgery on his Achilles injury: — Liverpool FC (@LFC) April 24, 2026

Des solutions sur le banc

La rupture du tendon d’Achille devrait nécessiter plus de neuf mois de convalescence, une situation qui l’empêcherait, sans grande surprise, de participer au Mondial. Le coach des Reds prévient du long chemin à parcourir : « Dans un processus de rééducation aussi long, il y a beaucoup d’étapes cruciales à franchir avant de pouvoir vraiment dire. […] Ensuite tout dépend de la façon dont la rééducation se déroule », poursuit le tacticien néerlandais.

Lancés dans le sprint final, les Reds comptent aussi des blessures chez les gardiens : à la longue absence d’Alisson Becker s’ajoute l’indisponibilité de Giorgi Mamardashvili, blessé après le match contre Everton. C’est donc le troisième gardien Freddie Woodman qui sera titulaire contre Crystal Palace ce samedi. En revanche, Slot peut compter sur le retour d’Alexander Isak, en jambes sur les derniers matchs.

Il restera toujours un Français pour briller en Angleterre.

Arne Slot et Liverpool, ce n’est pas fini