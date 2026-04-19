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Un bijou de Cherki et une bourde de Donnarumma : début de match fou entre Manchester City et Arsenal

AL
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Un bijou de Cherki et une bourde de Donnarumma : début de match fou entre Manchester City et Arsenal

On ne sait déjà plus où donner de la tête.

Le choc entre Manchester City et Arsenal a démarré sur les chapeaux de roue, ce dimanche : le Français Rayan Cherki a ouvert la marque au bout d’une magnifique action individuelle, dans laquelle il a passé en revue la défense des Gunners avant d’ouvrir son pied gauche pour tromper David Raya.

Oui mais voilà, moins de deux minutes après cette réalisation, Gianluigi Donnarumma a plombé son équipe en manquant son dégagement, dévié par Kai Havertz, ce qui a débouché sur une égalisation quasi instantanée.

Balle au centre.

AL

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