Un bijou de Cherki et une bourde de Donnarumma : début de match fou entre Manchester City et Arsenal

On ne sait déjà plus où donner de la tête.

Le choc entre Manchester City et Arsenal a démarré sur les chapeaux de roue, ce dimanche : le Français Rayan Cherki a ouvert la marque au bout d’une magnifique action individuelle, dans laquelle il a passé en revue la défense des Gunners avant d’ouvrir son pied gauche pour tromper David Raya.

RAYAN CHERKI EST UN JOUEUR DE FOOTBALL EXCEPTIONNEL 🤯🤯🤯 Le Français se joue de la défense d'Arsenal et ouvre le score pour Manchester City 😮‍💨#MCIARS | #PremierLeague pic.twitter.com/6AalrJEeB3 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 19, 2026

Oui mais voilà, moins de deux minutes après cette réalisation, Gianluigi Donnarumma a plombé son équipe en manquant son dégagement, dévié par Kai Havertz, ce qui a débouché sur une égalisation quasi instantanée.

Balle au centre.