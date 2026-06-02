Un supporter du PSG de 13 ans gravement blessé à l'œil lors des célébrations

La fête est finie. Alors que la nuit du nouveau sacre en Ligue des champions du Paris Saint-Germain a été mouvementé aussi bien en Ile-de-France qu’ailleurs dans le pays, le député de la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis, Aly Diouara a communiqué sur son compte X la blessure d’un supporter de 13 ans à Bobigny.

Le député LFI a ainsi indiqué : « Imagine : tu as 13 ans. Tu célèbres la victoire du club de ton cœur, le PSG. Et tu perds un œil parce qu’un policier a choisi de tirer au LBD depuis son véhicule pour disperser des jeunes dont le seul tort était de fêter un titre. » Selon l’élu, le jeune supporter aurait donc été touché à l’œil par un tir de LBD. Selon les informations de BFM TV, le parquet de Bobigny indique avoir saisi l’IGPN ce mardi 2 juin. Aly Diouara a également assuré saisir le Procureur de Seine-Saint-Denis, ce qu’affirme le parquet de Bobigny auprès de RMC. En revanche, aucune plainte ou signalement n’aurait été effectué avant celle du député.

Violences après la victoire du PSG : "À chaque fois que les jeunes des quartiers populaires investissent l'espace public, la même mécanique se disperse : on quadrille, on disperse et on charge", dénonce le député LFI de Seine-Saint-Denis Aly Diouara pic.twitter.com/iLB7P2PWVv — BFM (@BFMTV) June 2, 2026

Passe d’arme à l’Assemblée Nationale

Aly Diouara a par ailleurs interpellé le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, au sujet du maintien de l’ordre exercé après la victoire du Paris Saint-Germain lors des questions au gouvernement ce mardi en déplorant la brutalité exercé contre la jeunesse : « une fois encore, l’État n’a pas organisé une fête, il a organisé un face-à-face, rien n’a été pensé pour permettre une célébration populaire et festive. À chaque fois que les jeunes des quartiers populaires investissent l’espace public, la même mécanique se répète : on quadrille, on disperse et on charge. Puis viennent les blessés, les interpellations et les justifications. Et tout le monde en paie le prix. Ce soir-là, un adolescent de ma circonscription a perdu un œil. » De son côté, Laurent Nuñez s’est dit « particulièrement attentif » à cet incident.

Ça promet pour le Mondial.

Peut-on gagner un titre et ne pas savoir danser ?