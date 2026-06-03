Un policier hors service condamné pour ses violences pendant les célébrations du titre du PSG

Hors jeu. Les dossiers continuent de s’enchaîner dans les tribunaux après le sacre du PSG en Ligue des champions. Cette fois, c’est un policier qui a été condamné et incarcéré ce mardi pour avoir braqué son arme sur un automobiliste alors qu’il n’était pas en service, d’après BFM TV.

Samedi soir, en pleine liesse du back-to-back parisien, le fonctionnaire se serait planté devant le véhicule de deux supporters arrêtés à un feu rouge, accompagné d’un individu cagoulé. Les victimes racontent : « Il a sorti son arme sans se désigner en tant que policier, sans mettre de brassard, et il a braqué mon ami au volant en lui disant de couper le contact en l’insultant : “Fils de pute”, “Bouge pas ou je te shoote”. »

État d’ivresse et insultes racistes

À la barre, Erwan M. a avoué un vide total : « J’étais ivre, je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça. » Problème : les deux supporters affirment qu’il aurait également lâché des propos racistes. « Rentrez chez vous, vous n’êtes pas dans votre pays ! » Face à cette accusation, la défense de l’intéressé a atteint des sommets : « J’ai un ami arabe. » Imparable.

L’agent a finalement été condamné à deux ans de prison dont dix mois avec sursis, soit quatorze mois ferme, pour « violences avec arme sans ITT », « port d’arme » et « violences en réunion ». Son acolyte cagoulé écope lui aussi d’une condamnation pour « violence en réunion sans ITT ».

Assiste-t-on à la naissance d'une Génération PSG ?