S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

Un policier hors service condamné pour ses violences pendant les célébrations du titre du PSG

EM
48 Réactions
Un policier hors service condamné pour ses violences pendant les célébrations du titre du PSG

Hors jeu. Les dossiers continuent de s’enchaîner dans les tribunaux après le sacre du PSG en Ligue des champions. Cette fois, c’est un policier qui a été condamné et incarcéré ce mardi pour avoir braqué son arme sur un automobiliste alors qu’il n’était pas en service, d’après BFM TV.

Samedi soir, en pleine liesse du back-to-back parisien, le fonctionnaire se serait planté devant le véhicule de deux supporters arrêtés à un feu rouge, accompagné d’un individu cagoulé. Les victimes racontent : « Il a sorti son arme sans se désigner en tant que policier, sans mettre de brassard, et il a braqué mon ami au volant en lui disant de couper le contact en l’insultant : “Fils de pute”, “Bouge pas ou je te shoote”. »

État d’ivresse et insultes racistes

À la barre, Erwan M. a avoué un vide total : « J’étais ivre, je ne sais pas pourquoi j’ai fait ça. » Problème : les deux supporters affirment qu’il aurait également lâché des propos racistes. « Rentrez chez vous, vous n’êtes pas dans votre pays ! » Face à cette accusation, la défense de l’intéressé a atteint des sommets : « J’ai un ami arabe. » Imparable.

L’agent a finalement été condamné à deux ans de prison dont dix mois avec sursis, soit quatorze mois ferme, pour « violences avec arme sans ITT », « port d’arme » et « violences en réunion ». Son acolyte cagoulé écope lui aussi d’une condamnation pour « violence en réunion sans ITT ».

Assiste-t-on à la naissance d'une Génération PSG ?

EM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.