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Des rues parisiennes au nom des joueurs du PSG

OC
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Des rues parisiennes au nom des joueurs du PSG

Quand on dit que ce PSG-là laissera une empreinte, on ne pensait pas à ça. Certains ont peut-être observé ces derniers jours que des rues de la capitale avaient changé de nom, et que leurs nouvelles appellations présentaient quelques similitudes avec la bande de Luis Enrique.

« Rue de Doué » (Rue de Douai, 9e arrondissement), « Pont de Bir-Hakimi » (Pont de Bir-Hakeim, 15e/16e), « Place du Colonel Fabian » (Place du Colonel Fabien, 10e/19e)… Ces jeux de mots sont l’œuvre du collectif artistique Les Rues de la victoire, réalisés par Loïc Andria et Benoît Metivier.

14 plaques renommées

Si le « Boulevard Ousmane » avait déjà connu un franc succès l’an passé, ce sont cette fois-ci 14 voies et ponts qui ont été renommés. Sur les plaques, on peut lire l’inscription « Artisan du premier back to back »Son grand architecte Luis Enrique a lui aussi le droit à son « Pont Saint-Luis » (Pont Saint-Louis, Paris 4e).

Après les arrêts de métro, les touristes doivent être complètement paumés.

Le lieu du Trophée des champions enfin connu

OC

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