Un hommage prévu par les supporters des Bleus pour Deschamps

La tournée d’adieu peut commencer. Didier Deschamps vit ses deux dernières sorties dans l’Hexagone en tant que sélectionneur à l’occasion des matchs amicaux de l’équipe de France. Afin de rendre hommage à celui qui dirige les Bleus depuis bientôt quatorze ans, le groupe de supporters des Irrésistibles Français a prévu le déploiement de plusieurs banderoles lors des matchs contre la Côte d’Ivoire à Nantes (ce jeudi, 21h10), et contre l’Irlande du Nord à Lille (lundi prochain, 21h10). Le contenu exact de ces hommages reste encore secret.

Un mot pour Ekitiké

Les supporters français ont également prévu de rendre hommage à Hugo Ekitiké. L’attaquant de Liverpool ne sera pas du voyage aux États-Unis à la suite de sa rupture du tendon d’Achille contre le PSG le 14 avril dernier. Un petit geste sympa pour celui qui aurait vraisemblablement pu prétendre à une place de titulaire dans le onze de Deschamps et qui sera éloigné des terrains pour de longs mois.

L’hermétique DD va-t-il avoir les yeux humides ?

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