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La presse espagnole très pessimiste pour la Roja

EL
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La presse espagnole très pessimiste pour la Roja

Ça commence fort. Le coup de sifflet final de la rencontre entre l’Espagne le Cap-Vert (0-0) avait à peine retenti que les journalistes espagnols tombaient à bras raccourcis sur la Roja. Si ce point du nul est évidemment historique pour les Requins bleus, il est plus que « triste » pour AS. Le quotidien, un poil dramatique après un seul petit match, évoque même un « naufrage ».

Un « désastre »

De son côté, Marca ne mâche pas non plus ses mots et parle de « désastre » de la part d’une équipe « méconnaissable » dans le jeu. Les joueurs comme le sélectionneur, Luis de la Fuente, n’ont pas été épargnés par la presse locale. Mundo Deportivo déplore un « début catastrophique », mais a au moins eu le mérite de féliciter le valeureux adversaire et, plus particulièrement, son gardien, Vozinha.

Lui pourra garder le journal en souvenir.

EL

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