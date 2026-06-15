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Patrice Lair repart avec son ex

TM
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Patrice Lair repart avec son ex

Non, il n’est jamais trop tard. Patrice Lair est à nouveau l’entraîneur de l’équipe féminine de Montpellier. Vingt ans après avoir quitté le MHSC, le Breton de 64 ans retrouve le premier club professionnel qui lui avait tendu la main et confié une équipe féminine.

Passé aussi par l’Olympique lyonnais F (2010 à 2014) et le PSG F (2016 à 2018), Lair venait de conclure une année au Mexique à la tête du Deportivo Toluca F, le club d’Amandine Henry, Eugénie Le Sommer ou encore Faustine Robert avec qui il s’était hissé en demi-finales de la phase finale de la Liga MX Women.

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Un CV XXL

Passé par Niort et Guingamp, puis Châteauroux chez les hommes, Lair va tenter d’apporter sa grande expérience au club héraultais, qui s’est maintenu de justesse en Première Ligue cette saison.

« En France, ce n’est plus la peine. Les gens qui connaissent le football ne sont plus dans le football », avait-il déclaré en avril. Finalement, le natif de Saint-Brieuc relève le défi et a pour mission de redorer le blason du club deux fois champion de France (2004, 2005). 

Excitant, ce come-back

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TM

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