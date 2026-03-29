Le suspense à son comble en Première Ligue

Les écarts se resserrent. Avec sa victoire face à l’Olympique de Marseille au Vélodrome samedi (1-2), Montpellier a totalement relancé la course au maintien en Première Ligue en revenant à hauteur de Saint-Étienne et Lens.

Seuls 5 points séparent le dernier du 8e au classement en #ArkemaPL après 19 rencontres, plus faible écart à ce stade d'un exercice sous la poule unique (1992/93). Suspense 🔥 pic.twitter.com/AzOZvQaSoh — Daniel Marques (@Daniel_MRQ) March 29, 2026

Cinq équipes dans la course pour deux relégations

À l’issue de la 19e journée de championnat, seulement cinq points séparent donc Le Havre (8e) de Montpellier (12e). Si Havraises et Marseillaises sont en meilleure posture puisqu’elles comptent respectivement cinq et quatre points d’avance sur la zone de relégation, Stéphanoises, Lensoises et Montpelliéraines se tiennent dans un mouchoir de poche, les trois équipes étant à 12 points. Depuis l’instauration de la poule unique lors de la saison 1992-1993 c’est donc la première fois que les écarts sont si faibles au terme de la 19e journée.

Il reste encore trois journées à disputer pour savoir quelles équipes retourneront à l’échelon inférieur la saison prochaine. Le calendrier donne l’avantage au HAC qui recevront Lens, avant de se déplacer à Strasbourg puis de recevoir Nantes lors de la dernière journée. Contrairement à Montpellier qui aura à affronter le Paris FC ainsi que l’OL Lyonnes, sans oublier la réception de Saint-Étienne le 25 avril pour une rencontre qui sera décisive pour décider de quelle côté la pièce du maintien tombera.

Les dés ne sont pas encore jetés.

Journée de records pour la Première Ligue