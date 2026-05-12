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Les 26 Suédois qui iront conquérir l’Amérique sont identifiés

TC
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Les 26 Suédois qui iront conquérir l’Amérique sont identifiés

Feront-ils mieux que leurs aînés de 1994 ? Graham Potter vient d’annoncer la liste des 26 rescapés suédois qui prendront la route de l’Amérique du Nord cet été. Alexander Isak est bien présent, tout comme Viktor Gyökeres, Anthony Elanga, Lucas Bergvall et l’ancien lillois Gabriel Gudmundsson. Les hommes de Potter disputeront avant ça deux matchs de préparation face à la Norvège et à la Grèce, puis ils mettront le cap sur Guadalajara pour affronter la Tunisie le 15 juin, en ouverture de leur tournoi.

Les absents ont toujours tort

Bon, les deux grantatankan sont là, mais certains joueurs qui pouvaient prétendre à l’appel du 12 mai se sont vus refuser leur billet pour les États-Unis. C’est le cas de Roony Bardghji, Emil Forsberg et Sebastian Nanasi. Le Mondial passe sous le nez de l’ailier barcelonais, immense promesse la saison passée du côté de Copenhague, mais trop peu utilisé par Hansi Flick cette année. Même résultat pour le Strasbourgeois Nanasi, pourtant élu joueur du mois d’avril par ses supporters.

Attention Messieurs, Greta Thunberg pousse déjà pour que vous fassiez le déplacement jusqu’au Nouveau Monde en bateau.

Ces nations à deux points qui n’ont pas eu la même chance que la Suède

TC

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