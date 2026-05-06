Viktor Gyökeres, le chien de la classe

Faire des fantaisies et imaginer des gestes révolutionnaires est un privilège que seuls quelques artistes bénis ont la chance de posséder. Une chose est sûre : ce n’est pas le cas de Viktor Gyökeres. Pourtant, le Suédois possède d’autres atouts qui font de lui le joueur indispensable des Gunners .

87e minute de la rencontre entre Arsenal et l’Atlético de Madrid. Dans sa propre surface de réparation, Viktor Gyökeres récupère le ballon et son partenaire dégage le cuir à l’autre bout du terrain. Dans un mouvement détendu, Marc Pubill se dirige vers le sésame pour le récupérer. Une tranquillité troublée par le souffle d’un buffle qui vient lui chatouiller la nuque. Non, ce n’est pas un spectacle de torero prenant ses quartiers dans l’arène de l’Emirates Stadium, mais le buteur suédois chassant l’Espagnol après un sprint de 70 mètres.

Une situation devenue habituelle et qui fait le charme de ce numéro 9 charbonneur qui met le cœur à l’ouvrage pour participer à la réussite collective de son équipe. Pas avare d’efforts, Viktor Gyökeres a dégoûté Robin Le Normand et ses acolytes madrilènes de la première à la dernière minute de jeu. Chez lui, peu de folie balle au pied, mais l’envie d’abattre son vis-à-vis pour récupérer une touche, un corner ou un ballon qui traîne dans son lieu de prédilection : la surface de réparation. À montrer dans toutes les écoles des attaquants qui pensent que les tâches défensives sont réservées à moins bien qu’eux.

L’amour de l’effort

Sa prestation contre les Colchoneros n’est pas un accident isolé. C’est même la copie modèle du buteur peu élégant mais atrocement redoutable qu’il est. Mikel Arteta ne s’y trompe pas : « Gyökeres a été immense, son activité, sa manière de conserver le ballon… Fantastique. » Certes, sa précision atteint parfois ses limites, à l’image de sa reprise à bout portant qui s’envole au-dessus du but d’Oblak à quelques minutes de la fin. Mais cette imprécision est largement compensée par les trois fautes subies dans les dix dernières minutes de la rencontre, permettant à son équipe de gagner un temps précieux et de faire remonter un bloc plus haut que sa propre surface.

"He was immense... What he's giving the team is just incredible." Mikel Arteta salutes Viktor Gyökeres for his performance vs. Atlético Madrid 👏 pic.twitter.com/Vctwt7Vkkr — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 6, 2026

Pourtant, le Suédois ne fait généralement pas dans le détail devant les cages ; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle Arsenal est allé le débusquer du Sporting après une saison démentielle. Auteur de 23 buts cette saison, Gyökeres pourrait presque revendiquer une 24e réalisation tant l’unique but de cette joute retour entre Espagnols et Anglais, inscrit par son compère d’attaque Bukayo Saka, rassemble toutes les caractéristiques de la finition du colosse : un bout de crampon qui traîne, dans un style peu esthétique mais drôlement efficace. Le « Gyöker » n’a peut-être pas brillé, mais au crépuscule de cette double confrontation, son nom figure en haut de la liste des joueurs décisifs dans la qualification des Gunners pour la seconde finale de leur histoire.

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