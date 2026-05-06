Schalke 04 et Edin Džeko savent comment arroser un titre

Promis, Mbappé ne faisait pas partie du voyage. Schalke 04 a fêté son titre de champion et son accession en Bundesliga en fanfare. À deux journées de la fin du championnat, les coéquipiers d’Edin Džeko se sont accordé une virée en bateau à Marbella pour l’occasion. C’est via un live Instagram que le Bosnien a partagé ce moment.

Schalke est monté en Bundesliga samedi dernier. Ce samedi : il joue contre Nürnberg. Entre-temps ? Toute l’équipe est parti à Marbella. Džeko met le feu sur la piste, Karius aux platines en DJ. La gueule de bois au retour va être légendaire… 🍻 #S04 pic.twitter.com/hSzTA7KWEr — Unser Fußball (@unserfussball) May 6, 2026

Un Karius de platine

Loris Karius, ancien gardien de Liverpool, faisait office de DJ lors de cette escapade maritime et il semble mieux gérer les platines que les frappes à 30 mètres de Gareth Bale. Cependant, on va être un peu plus critique sur le choix de la musique « Feed From Desire », devenu bien trop classique pour fêter un titre.

Ce week-end contre Nuremberg, pas sûr que l’aspirine suffira.

Un géant revient en Bundesliga