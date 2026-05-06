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Diego Simeone rend hommage à Antoine Griezmann

EM
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Diego Simeone rend hommage à Antoine Griezmann

C’était un des fils rouges de cette fin de saison à Madrid. Et si, après tant de désillusions, Antoine Griezmann remportait la Ligue des champions ? C’est ce que beaucoup espéraient, mais Bukayo Saka est passé par là.

Éliminé par Arsenal aux portes de la finale, ce mardi soir, Griezmann a joué son dernier match dans la coupe aux grandes oreilles. Et son entraîneur Diego Simeone lui a rendu un bel hommage : « Quel passage ! Il a laissé une marque indélébile. Des buts incroyables, il sera à jamais dans l’histoire du club ! »

« Tout l’amour qu’il mérite »

El Cholo lui a fait également une promesse : « On lui donnera tout l’amour qu’il mérite sur les derniers matchs à la maison qu’il reste. » En 120 parties jouées dans la compétition, Griezmann l’aura marqué de son empreinte : 44 buts marqués et 16 passes décisives. Mais il part vivre son rêve américain sans avoir soulevé le plus beau des trophées.

Rentrons, il pleut…

Le pire Atlético de Madrid de Diego Simeone ?

EM

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