Et les 6 plus beaux buts de la saison sont...

Il n’en restera qu’un. Dans le cadre des Trophées UNFP, dont la cérémonie aura lieu le 11 mai au soir, les six nommés pour le plus beau but de la saison 2025-2026 de Ligue 1 (appelé Trophée Just Fontaine) ont été dévoilés et officialisés. Leurs noms et leur club respectif ?

Qui pour succéder à Gouiri ?

Mousa Al-Tamari (Rennes), Folarin Balogun (Monaco), Ousmane Dembélé et João Neves (Paris Saint-Germain), Hugo Magnetti (Brest), Matthieu Udol (Lens). L’année dernière à la même période, c’est Amine Gouiri (Olympique de Marseille) qui avait été sacré.

À déguster avec les yeux.

2 mots à dire : 𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝑴𝒆𝒔𝒔𝒊𝒆𝒖𝒓𝒔 🤝 Ils nous ont régalés avec des buts venus d’ailleurs ☄️ Voici les 6 plus beaux buts de l'année en @Ligue1 🤩 Quel est votre but favori ? Votez dès maintenant pour votre préféré sur https://t.co/7j58y5maif 🗳 Rendez-vous le 11… pic.twitter.com/8O0J5AKyif — UNFP (@UNFP) May 5, 2026

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