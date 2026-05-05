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Et les 6 plus beaux buts de la saison sont...

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Et les 6 plus beaux buts de la saison sont...

Il n’en restera qu’un. Dans le cadre des Trophées UNFP, dont la cérémonie aura lieu le 11 mai au soir, les six nommés pour le plus beau but de la saison 2025-2026 de Ligue 1 (appelé Trophée Just Fontaine) ont été dévoilés et officialisés. Leurs noms et leur club respectif ?

Qui pour succéder à Gouiri ?

Mousa Al-Tamari (Rennes), Folarin Balogun (Monaco), Ousmane Dembélé et João Neves (Paris Saint-Germain), Hugo Magnetti (Brest), Matthieu Udol (Lens). L’année dernière à la même période, c’est Amine Gouiri (Olympique de Marseille) qui avait été sacré.

À déguster avec les yeux.

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Joao NEVES, Warren ZAIRE-EMERY, Desire DOUE and Khvicha KVARATSKHELIA of PSG prior the UEFA Champions League match between Paris SG and Bayern Munich at Parc des Princes on April 28, 2026 in Paris, France. (Photo by Johnny Fidelin/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
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