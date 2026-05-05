Malgré l’excitation d’une demi-finale de Ligue des champions, Kompany dort sur ses deux oreilles

« Vous êtes venus de Paris pour me poser cette question ? C’est dommage d’avoir fait tout ce chemin car je ne parlerai pas du PSG. » Contrairement à l’avant-match contre Mayence, Vincent Kompany a cette fois accepté de répondre aux questions des journalistes. La veille du match retour de la demie de C1 entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, le coach belge fan de l’OM assume : toute la ville s’excite !

« Au début de la saison, pas grand monde ne croyait qu’on aurait encore une chance d’atteindre la finale. […] Je pense que les supporters croient qu’on peut y arriver. On veut en faire un moment inoubliable », ambitionne Kompany. L’histoire est en marche : de quoi installer un climat anxieux en Bavière ?

Le Kompany du lit

Si les supporters doivent certainement avoir les ongles rouges de sang, Vince the Prince, lui, n’est pas stressé pour un sou avant d’affronter « l’équipe la plus forte d’Europe sur les deux dernières saisons » : « Je n’aurai aucune difficulté à trouver le sommeil. Je ne ressens même pas la pression du match jusqu’à présent. Je fais mon travail et je dors sans problème. »

Même pas besoin de regarder un match de Ligue 2 pour s’endormir, ça s’applaudit !

Peut-on se fatiguer en regardant un match de foot comme PSG-Bayern ?