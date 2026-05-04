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Le Bayern ne veut pas partager son hôtel avec le PSG

EM
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Le Bayern ne veut pas partager son hôtel avec le PSG

Le soir du 31 mai, le PSG a décroché sa première étoile européenne à cet endroit. Un an plus tard et pour une demi-finale retour, le Paris Saint-Germain revient à Munich avec tous ces beaux souvenirs en tête, mais aussi plein de superstitions.

Ainsi, le club parisien souhaitait vivement séjourner à l’Infinity Hotel & Conference Resort pour le match le plus important de sa saison. Un hôtel quatre étoiles situé dans le nord de l’agglomération de Munich.

Chambres à part

Problème, cet hôtel est aussi celui dans lequel les joueurs du Bayern ont pris l’habitude de descendre avant leurs matchs à domicile et ce depuis 2010. Ce qui offre une petite tension à l’accueil. « C’est notre hôtel. Il n’est pas question de le laisser aux Parisiens et encore moins de partager plusieurs étages. C’est notre ville, c’est notre match à domicile, il n’y a donc rien à négocier », ont répondu Vincent Kompany et Christoph Freund, le directeur sportif du Bayern. Les Parisiens devront  donc se reporter sur l’hôtel Andaz, qui se trouve lui en ville.

Pour retrouver ses habitudes, il faudra alors viser la finale de la Ligue des champions 2028.

Avant le retour face au Bayern, Luis Enrique va faire tourner contre Lorient

EM

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