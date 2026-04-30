Atlético-Arsenal surpasse PSG-Bayern dans un domaine inattendu

Alors ça, pour une surprise. La demi-finale aller de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern (5-4), mardi soir, a marqué les esprits grâce à une efficacité offensive rarement vue à ce stade de la compétition.

Mercredi, à Madrid, l’Atlético et Arsenal (1-1) n’ont pas offert un spectacle qui se rapproche de celui proposé la veille. Pourtant, une statistique étonnante balaye l’impression visuelle laissée dans les mémoires collectives au terme de ces deux matchs allers.

La quantité d’un côté, la qualité de l’autre

Les Madrilènes et les Londoniens ont tiré plus de fois au but que la bande d’Ousmane Dembélé et de Michael Olise. 29 tirs ont été tentés lors d’Atlético de Madrid-Arsenal, alors que le PSG et le Bayern ont cumulé un total de 22 tentatives devant les buts. La différence se fait dans le domaine de la précision, où le match de mardi domine avec 12 tirs cadrés contre 7 seulement dans le duel hispano-anglais.

Oblak et Raya peuvent souffler : personne ne fera pire que le trio Köhn – Rulli – Chevalier en janvier 2026.

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