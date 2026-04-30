S’abonner au mag
  • C1
  • Demies

Atlético-Arsenal surpasse PSG-Bayern dans un domaine inattendu

CT
3 Réactions
Atlético-Arsenal surpasse PSG-Bayern dans un domaine inattendu

Alors ça, pour une surprise. La demi-finale aller de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern (5-4), mardi soir, a marqué les esprits grâce à une efficacité offensive rarement vue à ce stade de la compétition.

Mercredi, à Madrid, l’Atlético et Arsenal (1-1) n’ont pas offert un spectacle qui se rapproche de celui proposé la veille. Pourtant, une statistique étonnante balaye l’impression visuelle laissée dans les mémoires collectives au terme de ces deux matchs allers.

La quantité d’un côté, la qualité de l’autre

Les Madrilènes et les Londoniens ont tiré plus de fois au but que la bande d’Ousmane Dembélé et de Michael Olise. 29 tirs ont été tentés lors d’Atlético de Madrid-Arsenal, alors que le PSG et le Bayern ont cumulé un total de 22 tentatives devant les buts. La différence se fait dans le domaine de la précision, où le match de mardi domine avec 12 tirs cadrés contre 7 seulement dans le duel hispano-anglais.

Oblak et Raya peuvent souffler : personne ne fera pire que le trio Köhn – Rulli – Chevalier en janvier 2026.

Cocorico, un Français va gagner la Ligue des champions !

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ce PSG-Bayern est-il le plus grand match de l'histoire de la Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 24h
82
137
11
Revivez Atlético de Madrid - Arsenal (1-1)
Revivez Atlético de Madrid - Arsenal (1-1)

Revivez Atlético de Madrid - Arsenal (1-1)

Revivez Atlético de Madrid - Arsenal (1-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.